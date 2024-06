Decine di immigrati indiani morti nell'incendio in Kuwait

Sono quaranta i cittadini indiani vittime dell'incendio avvenuto in un edificio a Mangaf, nel Kuwait, che ha provocato 49 morti. Oltre alle vittime ci sono almeno altri cinquanta indiani gravemente ustionati, secondo quanto ha confermato il ministero degli Esteri di Delhi.

L'incendio, divampato in un edificio fatiscente, privo di uscite di sicurezza e di estintori, dove vivevano centinaia di lavoratori migranti, non ha lasciato scampo.

La gran parte dei lavoratori indiani proveniva dagli stati meridionali del Tamil Nadu e del Kerala. Le autorità kuwaitiane hanno accusato i proprietari dell'immobile di avere violato le regole di sicurezza "per avidità".



