Cina al G7, 'contrari al sabotaggio dei legami Pechino-Mosca'

La Cina si oppone "con fermezza a qualsiasi sanzione illegale e unilaterale, e alla giurisdizione estesa" Usa. Nell'imminenza dell'apertura del G7 pugliese di Borgo Egnazia, il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian ha detto che "i normali scambi commerciali tra Cina e Russia non dovrebbero subire interferenze o sabotaggi". Per altro verso, "non dovrebbero diventare uno strumento per contenere la Cina", ha aggiunto Lin, sulle ultime sanzioni Usa alla Russia, anche prendendo di mira le aziende con sede in Cina. Il G7 si avvia a esaminare il dossier dei legami Mosca-Pechino con i relativi effetti sulla guerra russa all'Ucraina.



