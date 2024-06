Indonesia, donna mangiata viva da un pitone di 5 metri

Una donna è stata trovata morta all'interno dello stomaco di un serpente dopo che questo l'ha inghiottita intera nell'Indonesia centrale, ha detto oggi un funzionario locale, citato da Fox News.

Il marito della 45enne Farida e i residenti del villaggio di Kalempang nella provincia di South Sulawesi l'hanno ritrovata ieri all'interno del pitone del tipo reticolato, un rettile di circa cinque metri. La donna, madre di quattro figli era scomparsa giovedì sera e non era tornata a casa, facendo scattare la ricerca, ha detto il capovillaggio Suardi Rosi.

Suo marito "ha trovato i suoi effetti personali... il che lo ha insospettito. Gli abitanti del villaggio hanno quindi cercato nell'area. Hanno presto avvistato un pitone con un grosso ventre," ha detto Suardi. "Hanno quindi deciso di aprire lo stomaco del pitone." Farida è stata trovata ancora completamente vestita all'interno del serpente.

Incidenti simili sono considerati estremamente rari, ma diverse persone sono morte in Indonesia negli ultimi anni dopo essere state inghiottite intere dai pitoni.

L'anno scorso, i residenti nel distretto di Tinanggea nel Southeast Sulawesi hanno ucciso un pitone di otto metri, che è stato trovato mentre mangiava un contadino in un villaggio. Nel 2018, una donna di 54 anni è stata trovata morta all'interno di un pitone di sette metri nella città di Muna, nel Southeast Sulawesi. E l'anno precedente, un contadino nel West Sulawesi è scomparso: si è poi scoperto che era stato mangiato vivo da un pitone di quattro metri in una piantagione di palma da olio.





