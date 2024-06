Primo sciopero in assoluto per i lavoratori del colosso tecnologico Samsung Electronics in Corea del Sud. L'astensione dal lavoro è prevista il 7 giugno. "Il primo sciopero alla Samsung Electronics avrà luogo attraverso l'utilizzo delle ferie retribuite, e risulta chiaro che molti dipendenti vi parteciperanno", ha detto Son Woo-mok, capo dell'Unione nazionale Samsung Electronics.



