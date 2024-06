Modi non stravince, l'opposizione esulta: 'Il Paese lo ha punito'

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha rivendicato sui social la vittoria alle elezioni e la conquista del terzo mandato per guidare il Paese. "La gente ha riposto la propria fiducia nell'Nda (Alleanza Nazionale Democratica) per la terza volta consecutiva", ha scritto Modi sulla piattaforma di social media X. "Questa è un'impresa storica nella storia dell'India".

Una vittoria, però, fortemente ridimensionata: a circa metà dello spoglio delle schede, le proiezioni sui risultati ufficiali, resi noti dalla Electoral Commission, sono piuttosto deludenti per la coalizione Nda guidata dal partito del premier che, anche se formerà il governo con circa 290 seggi, sembra avviarsi a pesanti perdite negli stati dell'Uttar Pradesh, Haryana e Rajasthan.

Sempre secondo le proiezioni, il Bjp da solo pare fermo sotto i 240 seggi che marcano la maggioranza. Le inattese perdite di consensi nell'area centrale del paese nota come "hindi belt", tradizionalmente roccaforte del Bjp, sono compensate da vittorie in Odisha, Telangana e Kerala, stati dove il partito era scarsamente o per nulla presente. Il fronte delle opposizioni I.n.d.i.a è invece sui 230-231 seggi, risultato che sconvolge tutte le anticipazioni degli exit poll. Per via dei testa a testa in moltissimi collegi, i risultati definitivi saranno disponibili, nella migliore delle ipotesi, solo nel cuore della notte.

Secondo l'agenzia Pti, il leader del Bjp Pandit Sunil Bharala ha riconosciuto la sconfitta: "Se guardiamo ai risultati nell'Uttar Pradesh, il nostro passo indietro è sostanziale", ha detto. "Siamo molto al di sotto delle aspettative, ma accettiamo il verdetto popolare. La nostra speranza dei 400 seggi non si realizzerà, ma siamo ancora convinti che saremo i primi".

Esultano le opposizioni e festeggiamenti sono in corso nel quartier generale del partito del Congresso a Delhi, dove militanti e sostenitori stanno celebrando i buoni risultati del partito in vari stati. "Gli elettori hanno punito la protervia del Bjp", ha detto Rahul Gandhi in una affollatissima conferenza stampa, nel quartier generale del partito. "Non avevamo mai avuto dubbi sul fatto che gli indiani avrebbero dato la risposta giusta".

"Il mandato degli elettori è contro il Bjp e il premier Modi dovrebbe dimettersi per ragioni morali", ha attaccato Sanjay Singh, del partito di opposizione Aap, il cui fondatore e leader Arvind Kejriwal, governatore (chief minister) della capitale indiana, è tornato in carcere da domenica, dopo avere goduto della libertà condizionale concessagli per partecipare alla campagna elettorale.

"Gli indiani hanno votato per salvare la Costituzione", ha aggiunto. "Questo risultato elettorale dimostra che la gente è scontenta dell'inflazione, della disoccupazione e della dittatura. Modi voleva vincere 400 seggi per modificare la Costituzione e continuare a favorire i suoi amici capitalisti. Ha fatto di tutto, e ha usato le agenzie governative per farli tacere. Il nostro leader Kejriwal è in carcere con accuse di corruzione non dimostrate".

