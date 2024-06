India, allibratori clandestini danno Modi vincente

Oltre a quelle degli exit polls, un altro tipo di previsioni elettorali sta confermando in queste ore in India la vittoria del Bjp sulle opposizioni: si tratta del mercato delle scommesse, "Satta" in hindu, una delle passioni del paese che, a dispetto dei divieti, continua a puntare denaro in ogni occasione. Solo nell'area della capitale le puntate ammontano già a decine di milioni di rupie, con molte scommesse in arrivo dall'estero.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Pti, gli allibratori, che hanno aperto le puntate "elettorali" due settimane fa, danno il premier Modi e la sua alleanza di governo Nda in testa, con 341-343 seggi, mentre per il blocco di opposizione I.n.d.i.a si prevedono dai 198 ai 200; nessuno dei broker, però, accetta puntate sui 400 seggi, l'obiettivo che il premier Modi ha dato per acquisito per il suo partito in tutta la campagna. Il Bjp da solo conquisterebbe dai 310 ai 313 collegi, mentre il partito del Congresso arriverebbe ai 57-59.

L'ultima tornata delle sette delle elezioni indane si è conclusa il 1 giugno; il conteggio ufficiale dei voti per i 543 seggi della Lok Sabha, il Parlamento indiano, sarà reso noto domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA