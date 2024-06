Chiusi i seggi in India, Modi in testa secondo i primi exit-poll

Si sono chiusi oggi i seggi per le elezioni generali in India, dopo una maratona elettorale durata sei settimane ed iniziata lo scorso 19 aprile. I primi exit-poll prevedono una larga maggioranza per la Nda, la coalizione guidata dal Bjp, il partito di Narendra Modi, che sarebbe pronto ad assicurarsi un terzo mandato consecutivo.

Tra i sondaggi più accreditati, quello di India Today con Axis e My India che assegna alla coalizione del premier una forbice compresa tra i 353 e i 368, mentre I.n.d.i.a si fermerebbe tra i 118 e i 133. Stando a India News-D-Dynamics, Nda avrebbe 371 seggi, mentre I.n.d.i.a 125.

Jan Ki Baat prevede 362- 392 per Nda, e 141/161 per I.n.d.i.a. Infine, Repubblic Tv-P Marq assegna 359 a Nda e 154 al blocco I.n.d.i.a.

Sui 543 seggi del parlamento indiano, la maggioranza richiesta per formare il governo è di 272. Modi si dice comunque "fiducioso" della vittoria.



