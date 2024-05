Il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer ha incontrato oggi il vice ministro degli eseri cinese Ma Zhaoxu a Washington. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sottolineando che i due hanno avuto "una conversazione france e costruttiva, sulla base del vertice tra il presidente Biden e il presidente Xi a Woodside, California, nel novembre 2023. Fine e la contro parte cinese hanno hanno concordato di "proseguire gli sforzi per mantenere aperto il dialogo e gestire in modo responsabile la concorrenza". Tra gli altri temi al centro del colloquio la comunicazione tra le forze armate di Cina e Stati Uniri e la cooperazione nella lotta al narcotraffico.

Finer ha affermato, inoltre, l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e ha sottoloineato il sostegno degli Stati Uniti al diritto internazionale e alla libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale. Le due parti hanno discusso anche della guerra della Russia contro l'Ucraina, delle sfide in Medio Oriente e degli sforzi per portare avanti la denuclearizzazione della penisola coreana. All'incontro è intervenuto anche il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.



