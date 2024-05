Alpinista keniano muore a pochi metri dalla vetta dell'Everest

Il corpo senza vita dell'alpinista keniano Joshua Cheruyiot Kirui, 40 anni, è stato trovato vicino alla vetta dell'Everest in Nepal. Lo ha annunciato oggi il dipartimento del turismo del Paese asiatico. La morte di Cheruyiot Kirui porta ad almeno tre il numero di morti in questa stagione alpinistica sulla montagna più alta del mondo e a 6 in tutto il Nepal.

Come riportato dal quotidiano Himalayan Times, l'esperto alpinista keniano aveva fatto perdere le sue coordinate quando era già oltre gli 8 mila metri d'altezza, a pochi metri dalla meta. Sarebbe stato il primo africano a raggiungere la vetta dell'Everest senza ossigeno di supporto.



