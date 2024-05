Taiwan rafforza pattuglie alla vigilia dell'insediamento di Lai

La guardia costiera taiwanese ha inviato le sue unità in servizio a "pattugliare tutte le ore del giorno e della notte" intorno alle tre principali isole periferiche di Kinmen, Matsu e Penghu, tutte a pochi chilometri dalla Cina, ma sotto l'amministrazione di Taipei. La mossa decisa per il fine settimana è la risposta alla maggiore presenza di navi cinesi nell'area, anche nelle parti di mare bandite alla navigazione, alla vigilia della cerimonia di insediamento di William Lai alla presidenza dell'isola.

Nelle 24 ore fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia), il ministero della Difesa di Taipei ha segnalato che ci sono 7 aerei e 7 navi dell'Esercito popolare di liberazione cinese: numeri straordinariamente bassi che alimentano i sospetti su quella che potrebbe essere la risposta di domani da parte di Pechino.



