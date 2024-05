Caos e panico dopo allarme bomba in 100 scuole di Delhi

Un allarme bomba recapitato questa mattina sulle email ufficiali di un centinaio di scuole di Delhi ha provocato caos e panico tra insegnanti e genitori. Il Provveditorato agli studi ha fatto evacuare tutti gli istituti scolastici della capitale per consentire di eseguire i controlli negli edifici. Il ministro degli Interni ha fatto sapere poi che le minacce non sono credibili e ha invitato a non farsi prendere dal panico. "La polizia di Delhi sta eseguendo le necessarie verifiche e le agenzie di sicurezza sono allertate", si legge in una nota.

Nel frattempo si è appreso che minacce analoghe erano arrivate negli ultimi due giorni negli aeroporti e in alcuni ospedali della città. Tutte le email erano anonime e non offrivano spiegazioni; fonti di intelligence fanno sapere che, da un primo tracciamento, l'origine delle minacce sarebbe da ricondurre in Russia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA