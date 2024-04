Frana travolge distretto in Indonesia centrale, almeno 15 morti

Almeno 15 persone sono morte nella provincia di South Sulawesi, nell'Indonesia centrale, a seguito di forti piogge. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. "Un totale di 15 persone sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo essere state sepolte da una frana nel distretto di Tana Toraja della provincia di South Sulawesi", ha dichiarato l'agenzia locale per la gestione dei disastri. La frana si è verificata ieri sera.

"Secondo quanto riferito dai residenti, risultano ancora due persone scomparse, presumibilmente sepolte sotto i detriti della frana", ha detto il capo dell'agenzia locale per i disastri, Sulaiman Maila. Tana Toraja e le aree circostanti sono state colpite da forti piogge la scorsa settimana, ha aggiunto.

L'Indonesia è soggetta a frane durante la stagione delle piogge e il problema è stato aggravato in alcuni luoghi dalla deforestazione, con piogge torrenziali prolungate che hanno causato inondazioni in alcune aree della nazione dell'arcipelago.



