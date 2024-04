Almeno 24 morti a causa del maltempo in Pakistan

Almeno 24 persone sono morte oggi a causa del maltempo che si è abbattuto nelle zone sud-occidentali e orientali del Pakistan, secondo quanto riferito dai funzionari.

Piogge, temporali, fulmini e raffiche di vento hanno colpito duramente le province del Punjab orientale e del Belucistan sudoccidentale. Sedici persone sono morte in incidenti legati alla pioggia nella provincia del Punjab, secondo l'autorità provinciale per la gestione dei disastri; e altre 8 sono decedute nella sola provincia del Belucistan.

Anche la provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp) e l'Azad Kashmir ad amministrazione pachistana hanno subito forti piogge nelle ultime 24 ore, ma, finora non sono state segnalate vittime in queste aree. Il dipartimento meteorologico del Pakistan ha previsto altre piogge nelle prossime 24 ore in diverse zone del Paese.



