Tazza d'oro da 60mila euro rubata in grande magazzino a Tokyo

Una tazza da tè in oro 24 carati è stata rubata in un grande magazzino nel centro di Tokyo.

L'oggetto era uno dei più costosi tra gli oltre 1.000 pezzi e manufatti in esposizione all'interno della catena di Takashimaya, nel quartiere di Nihombashi: vale 10 milioni di yen, poco più di 60mila euro.

Un portavoce di Takashimaya ha spiegato che la tazza era conservata in una scatola non chiusa a chiave, in modo da poter essere estratta facilmente "per consentire ai clienti di guardarla da vicino".

I filmati della sicurezza mostrano un uomo tra i 20 e i 30 anni mettere la tazza nel proprio zaino prima di allontanarsi.

La polizia è al lavoro per identificarlo.



