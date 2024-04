Elon Musk annuncia visita in India, incontrerà Modi

Elon Musk si recherà in India per incontrare il premier Narendra Modi: lo ha annunciato il miliardario sulla piattaforma X in un post in cui ha scritto "non vedo l'ora". L'incontro, che secondo alcuni media indiani sarebbe fissato per il 22 aprile, dovrebbe portare all'annuncio di consistenti investimenti da parte di Tesla nel paese.

Modi e Musk si sono già incontrati a New York l'anno scorso per parlare di futuri investimenti di Musk nel Paese. Lo scorso marzo Delhi ha tagliato del 15 per cento le tasse sull'importazione dei veicoli elettrici dei produttori stranieri che si impegneranno ad investire in India 500 milioni di dollari e ad avviare una produzione locale entro i prossimi tre anni. La riduzione delle tasse, giudicata dai commentatori un regalo su misura per Tesla, sarà applicata per i prossimi cinque anni ad ogni vettura elettrica straniera di prezzo superiore ai 35.000 dollari.

Nel 2021 Musk aveva detto che le alte tasse sulle importazioni gli avevano impedito di lanciare le auto nel paese.

Secondo quanto scritto dal Financial Times la settimana scorsa, un team della Tesla sarebbe già in India per identificare le possibili aree per l'insediamento di uno stabilimento per la produzione di auto elettriche del valore di circa 3 miliardi di dollari.



