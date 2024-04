Cina, le indagini Ue sui sussidi pesano sulla cooperazione

Le indagini sui sussidi avviate dall'Ue interferiscono con "la cooperazione reciprocamente vantaggiosa" tra Pechino e Bruxelles e la Cina "vi si oppone con forza". In una nota, il ministero del Commercio ha osservato come le indagini avviate finora dall'Ue siano tutte rivolte contro "le nuove imprese cinesi legate all'energia, il che danneggerebbe gravemente la fiducia delle sue aziende nella realizzazione di investimenti e nella cooperazione commerciale in Europa". La Commissione Ue ha da ultimo annunciato che indagherà sui sussidi ricevuti dai fornitori cinesi di turbine eoliche destinate ai Paesi europei.



