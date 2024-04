Xi, interferenze non fermeranno riunificazione Cina-Taiwan

Le "interferenze esterne" non impediranno la riunificazione tra Cina e Taiwan. E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping incontrando l'ex presidente taiwanese Ma Ying-jeou nella Grande sala del Popolo, secondo media ufficiali. Per la prima volta dal 1949, anno della fine della guerra civile, che un ex leader della provincia ribelle e rifugio dei nazionalisti di Chiang Kai-shek è ospitato a Pechino con tutti gli onori e le attenzioni. Ma ha guidato Taiwan dal 2008 al 2016 e aveva già incontrato Xi nel 2015 a Singapore nel loro storico incontro durato due minuti.



