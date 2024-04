Le autorità taiwanesi hanno riferito che 70 minatori sono rimasti intrappolati in due miniere di carbone a seguito del potente terremoto che ha scosso l'isola questa mattina. Lo ha riferito l'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco di Taiwan secondo cui i lavoratori sono bloccati in due miniere nella contea di Hualien, luogo dell'epicentro: nella prima sono intrappolati in 64, nella seconda in sei.



