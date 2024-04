Singapore registra un picco di infezioni da dengue

Singapore sta affrontando un'impennata delle infezioni da dengue, con i casi nel primo trimestre di quest'anno più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo un comunicato stampa dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente (NEA) pubblicato domenica 31 marzo, sono stati registrati oltre 5.000 casi di dengue, in netto aumento rispetto ai 2.360 casi segnalati nello stesso trimestre dell'anno precedente.

Al 25 marzo, sette persone sono morte a causa dell'infezione da dengue contratta localmente. Questo numero supera il totale di sei vittime registrate per l'intero anno 2023.

I dati sono stati resi noti domenica durante il lancio della campagna nazionale di prevenzione della dengue, che anticipa il tradizionale picco stagionale della malattia, solitamente compreso tra maggio e ottobre.

"È preoccupante vedere un aumento così significativo nel numero di casi quest'anno", ha dichiarato Baey Yam Keng, segretario parlamentare senior per la Sostenibilità e l'Ambiente, in un'intervista. "Nel solo primo trimestre abbiamo registrato più di 300 casi settimanali di dengue".



