Onu, servono 850 milioni di dollari per i rifugiati Rohingya

L'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ed i suoi partner hanno lanciato a Ginevra un appello alla comunità internazionale per raccogliere fondi per un totale di 852,4 milioni di dollari per sostenere nel 2024 circa 1,35 milioni rifugiati Rohingya e le comunità ospitanti in Bangladesh.

Il Bangladesh - ricorda un comunicato dell'UNHCR - ospita generosamente quasi un milione di rifugiati Rohingya, la maggior parte dei quali è fuggita dal Myanmar sette anni fa. La solidarietà internazionale con il Bangladesh e la protezione dei rifugiati "sono più che mai necessarie mentre il conflitto in Myanmar si intensifica", aggiunge il comunicato.

Circa il 95% delle famiglie Rohingya in Bangladesh sono vulnerabili e continuano a dipendere dall'assistenza umanitaria, precisa l'UNHCR. Il "Piano di risposta congiunto 2024 alla crisi umanitaria dei Rohingya", che riunisce 117 partner, è stato lanciato sotto la guida delle autorità del Bangladesh. Il piano e le relative esigenze finanziarie sono state presentati ai donatori a Ginevra dall'ambasciatore Masud Bin Momen, ministro degli Esteri del Bangladesh; Mohammad Tofazzel Hossain Miah, segretario principale del primo ministro del Bangladesh; Filippo Grandi, alto commissario ONU per i Rifugiati; e Amy Pope, direttrice generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

L'obiettivo è aiutare circa 1 milione di rifugiati Rohingya a Cox's Bazar e sull'isola di Bhasan Char, e 346.000 persone delle comunità ospitanti, con cibo, alloggio, assistenza sanitaria, accesso all'acqua potabile, servizi di protezione, opportunità di istruzione e di sostentamento e sviluppo di competenze.





