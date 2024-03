Indonesia: sale a 26 il bilancio dei morti per le inondazioni

Il bilancio delle vittime provocate da inondazioni improvvise e frane sull'isola indonesiana di Sumatra è salito a 26: lo hanno reso noto oggi le autorità, aggiungendo che almeno 11 persone risultano ancora disperse.

Nella provincia di Sumatra Occidentale, la più colpita, le piogge torrenziali hanno causato esondazioni dei i fiumi e le frane hanno inghiottito intere abitazioni. "Undici persone risultano ancora disperse mentre 26 sono state trovate morte", ha affermato in un comunicato il portavoce dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, Abdul Muhari.

Nel distretto di Pesisir Selatan, 23 persone sono morte e sei sono disperse, secondo Fajar Sukma, un funzionario dell'Agenzia per la mitigazione dei disastri regionale. Altre tre persone sono morte nel distretto di Padang Pariaman.



