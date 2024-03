Zardari giura da nuovo presidente del Pakistan

Asif Ali Zardari ha prestato giuramento oggi come 14esimo presidente del Pakistan, diventando il primo civile a servire il Paese come capo di Stato per due volte. Zardari è stato eletto ieri dopo aver sconfitto Mahmood Khan Achakzai, il candidato alla presidenza sostenuto dall'ex premier Imran Khan e che aveva già ricoperto l'incarico dal 2013 al 2018.

Leader del Pakistan People Party (Ppp), Zardari è stato sostenuto dalla Pakistan Muslim League Nawaz (PML-N), il partito dell'ex due volte primo ministro Nawaz Sharif e da alcuni altri piccoli partiti politici. Il 3 marzo, la stessa coalizione di partiti politici ha eletto Shahbaz Sharif, fratello minore di Nawaz Sharif, come premier del Pakistan.

Nato nel luglio 1955, Zardari è vedovo dell'ex primo ministro Benazir Bhutto, assassinata nel 2007. Dall'assassinio di Benazir, Zardari ha guidato il Ppp insieme al figlio Bilawal Bhutto Zardari, che ricopre il ruolo di co-presidente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA