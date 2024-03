Indonesia: pilota e copilota si addormentano, aereo fuori rotta

Il pilota e il copilota di un aereo di linea indonesiano si sono addormentati ai comandi durante un volo da Kendari, nella provincia del Sudest di Sulawesi, a Giacarta: il velivolo è atterrato con successo nella capitale, ma per quasi mezz'ora ha volato fuori rotta e il ministero dei Trasporti del Paese ha annunciato un'inchiesta. Lo ha reso noto il direttore generale dell'aviazione civile del ministero, M Kristi Endah Murni, come riporta la Cnn.

L'episodio è avvenuto il 25 gennaio scorso a bordo di un volo della Batik Air. Secondo un rapporto preliminare pubblicato ieri dal Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti (Knkt), il pilota e il copilota si sono addormentati contemporaneamente per 28 minuti causando errori di navigazione. poiché "l'aereo non era sulla traiettoria di volo corretta".

Nessuno a bordo tra i 153 passeggeri ed i quattro assistenti di volo è rimasto ferito e non ci sono stati danni all'aereo, si legge nel rapporto in cui si precisa che il volo BTK6723 è durato due ore e 35 minuti ed è atterrato con successo a Giacarta.



