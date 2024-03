Due morti e un ferito in sospetto attacco suicida a Peshawar

Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un sospetto attentato suicida avvenuto questa mattina nella città nord-occidentale di Peshawar, in Pakistan.

L'esplosione ha avuto luogo nell'area del Board Bazaar di Nasir Bagh, solitamente molto trafficata; tuttavia, a causa dell'ora mattutina, l'area era relativamente vuota.

Secondo l'ufficiale di polizia Kashif Aftab Abbasi, l'esplosione è stata causata da un ordigno collegato a una motocicletta. "Abbiamo recuperato un corpo mutilato", ha dichiarato, aggiungendo che sono in corso indagini per determinare se si è trattato di un'esplosione suicida o se l'esplosivo è stato piazzato sulla moto.



