8 marzo: centinaia di donne in piazza in Pakistan

Centinaia di donne hanno manifestato oggi in Pakistan per la Giornata internazionale della donna, una mobilitazione generalmente criticata in questo Paese dai gruppi religiosi conservatori che accusano il Paese di importare i valori occidentali.

Le donne si sono riunite nelle principali città del Paese per le marce dell'8 marzo, chiamate "Aurat" (donna), intese a evidenziare questioni come le molestie in strada, il lavoro forzato e la mancanza di posizioni femminili in Parlamento.

"Siamo di fronte a tutti i tipi di violenza: fisica, sessuale, culturale, dove le donne vengono scambiate per risolvere controversie, matrimoni precoci, stupri, molestie sul lavoro", ha detto Farzana Bari, l'organizzatrice dell'evento principale a Islamabad, dove centinaia di donne si sono riunite per ballare, cantare e ascoltare discorsi. "Le persone in Pakistan non vengono punite, esiste una cultura dell'impunità", ha aggiunto.

Secondo le Nazioni Unite, in Pakistan, un Paese molto conservatore e patriarcale, solo il 21% delle donne lavora e meno del 20% delle ragazze nelle zone rurali è iscritto alla scuola secondaria. Nelle ultime elezioni legislative di febbraio sono state elette solo 12 donne. La maggior parte delle donne che diventano parlamentari lo devono al fatto che la Costituzione riserva loro 60 seggi - non soggetti a suffragio diretto - sui 336 dell'Assemblea nazionale. Gran parte della società pakistana opera secondo un rigido codice di "onore", con le donne obbligate verso i loro parenti maschi nelle scelte riguardanti l'istruzione, l'occupazione e chi possono sposare. E ogni anno in Pakistan centinaia di donne vengono uccise da uomini per aver presumibilmente violato questo codice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA