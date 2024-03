'Finché l'ultimo canta ancora', fumetto racconta storia afghana

'Finché l'ultimo canta ancora', è il titolo del fumetto con cui Emergency racconta l'Afghanistan a distanza di oltre due anni dal ritiro delle forze internazionali e dalla presa di Kabul da parte dei talebani ad agosto 2021. Le voci protagoniste sono quelle degli afghani e delle afghane che lavorano nei Centri dell'ong nel Paese e dei pazienti che tutti i giorni vi entrano. I loro volti sono illustrati da La Tram (Margherita Tramutoli) e le loro storie sono raccontate da Francesca Romana Torre.

Il filo conduttore del fumetto, si legge in una nota, è l'accesso alle cure in Afghanistan. L'analisi scatta una fotografia della situazione sanitaria nel Paese attraverso una ricerca condotta in 10 delle province afgane in cui l'ong opera e che ha coinvolto accompagnatori e pazienti delle strutture, staff sanitario di Emergency e degli ospedali pubblici del Paese.

"Come stanno gli afgani?" È la domanda dalla quale nasce questo fumetto, ideato da Emergency e realizzato grazie ai fondi umanitari dell'Unione Europea. Tanti sono i cambiamenti che in questi oltre due anni Emergency ha testimoniato dall'osservatorio dei suoi centri chirurgici a Kabul e Lashkar-gah, e del centro chirurgico e del centro di maternità ad Anabah, oltre che dei suoi 42 posti di primo soccorso e centri sanitari di base. Emergency ha anche testimoniato una fuga di cervelli del settore sanitario.

Così nelle tavole illustrate da La Tram, a cui Torre regala una voce, Tahira studia in casa interrogata dal papà, Rahima si reca ogni giorno ad Anabah per lavorare nel Centro di maternità come infermiera mentre sogna di poter diventare una dottoressa.





