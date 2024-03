Cina, con Russia nuovo modello di relazioni internazionali

Cina e Russia "hanno forgiato un nuovo modello delle relazioni internazionali nel periodo post Guerra Fredda e mantenerlo è strategico per entrambe le parti".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi, parlando in un briefing a margine dei lavori del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento di Pechino.

"E' un modello che raccoglie la multipolaità e che si basa sulla non alleanza, sul non confronto verso terzi e sulla cooperazione vantaggiosa", ha aggiunto Wang.



