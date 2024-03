Cina, 'gli Usa usano le Filippine come una pedina'

La Cina accusa gli Stati Uniti di usare le Filippine come "una pedina" per i suoi giochi geopolitici nel mar Cinese meridionale, nel mezzo delle tensioni in crescita tra Pechino e Manila sui contenziosi territoriali.

E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, sollecitando Washington "a non far leva sulle Filippine per alimentare i problemi nel mar Cinese meridionale. Le Filippine non dovrebbero essere alla mercé degli Stati Uniti".





