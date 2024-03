Nel Kashmir sempre meno houseboat, le tipiche casi galleggianti

Crisi per le houseboat del Kashmir, le iconiche case galleggianti tipiche del lago Dal di Srinagar, amate dai turisti di tutto il mondo.

Secondo Manzoor Ahmed, presidente dell'Associazione dei proprietari delle houseboat del Kashmir, l'industria si avvia verso una possibile estinzione.

Il numero delle case galleggianti, denuncia Pakhtoon, è sceso dalle varie migliaia degli anni '80 del secolo scorso alle attuali 750. "La principale causa è la difficoltà di ottenere i permessi per la manutenzione, nonostante l'insistenza del governo che, a parole, continua a sostenere l'importanza di mantenere in vita le nostre tradizioni culturali". "Il tempo medio per ottenere il permesso di restaurare una houseboat è più lungo di un anno, e le imbarcazioni danneggiate in questo modo vanno in rovina", aggiunge Nazir Ahmad Kawdari, uno degli artigiani che costruiscono e restaurano queste speciali imbarcazioni.

"Da mesi i nostri cantieri non ricevono commesse, anche perché non c'è nessun tipo di incentivo economico per i proprietari delle houseboat ".



