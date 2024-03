India: conducenti fecero deragliare treno distratti dal cricket

I conducenti di un treno che si è schiantato nel sud dell'India a ottobre provocando la morte di 14 persone, si erano distratti perché stavano guardando la partita di cricket sul telefonino. Lo ha rivelato il ministro delle Ferrovie indiano, scrive la Bbc online. Altre decine di persone rimasero ferite quando il treno si scontrò con un altro convoglio nello stato di Andhra Pradesh.

Ashwini Vaishnaw ha dichiarato che i due conducenti stavano guardando l'India che giocava contro l'Inghilterra durante la Coppa del Mondo: entrambi persero la vita nell'incidente.

Centinaia di milioni di appassionati di cricket si sintonizzarono per vedere la diretta del match, vinta poi dall'India.

"Sia il pilota che il copilota furono distratti dalla partita", ha detto Vaishnaw. Tre carrozze del treno passeggeri, che viaggiava tra Visakhapatnam e Palasa, deragliarono quando un secondo treno in arrivo le tamponò. Centinaia di ambulanze, medici, infermieri e personale di soccorso furono inviati sul posto per salvare i passeggeri ed estrarre i corpi. Un'indagine preliminare condotta dalle autorità ferroviarie subito dopo l'incidente ha rilevato che il treno aveva superato un segnale.

Il rapporto ufficiale dei Commissari per la sicurezza ferroviaria non è ancora stato pubblicato, come riporta il Times of India.

Il ministro delle Ferrovie ha detto che, in seguito all'incidente, saranno installati nuovi sistemi di sicurezza per "rilevare qualsiasi distrazione di questo tipo e assicurarsi che i conducenti siano pienamente concentrati sulla gestione del treno".



