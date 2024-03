35 morti, tra cui 22 bambini, per neve e pioggia in Pakistan

Almeno 35 persone, tra cui 22 bambini, sono morte e altre decine sono rimaste ferite a causa delle piogge gelate e delle inaspettate nevicate che hanno colpito alcune aree remote del Pakistan durante il fine settimana. Lo riferisce la Bbc online. La maggior parte delle vittime è rimasta schiacciata dalle frane che hanno travolto le abitazioni, riferiscono le autorità responsabili della gestione dei disastri.

Gli stessi esperti sono rimasti sorpresi dalla forte nevicata considerando il fatto a marzo, solitamente, il clima in Pakistan è mite.

Mushtaq Ali Shah, ex direttore del dipartimento meteorologico del Paese, ha attribuito le condizioni insolite al cambiamento climatico spiegando che una lieve tempesta di grandine che dura "per pochi istanti" non sarebbe sorprendente, ma è insolito che continui per oltre 30 minuti.

Secondo il meteorologo della Bbc Chris Fawkes, negli ultimi giorni una perturbazione da ovest ha attraversato l'Afghanistan, il Pakistan e l'India nord-occidentale portando freddo estremo, neve pesante e piogge torrenziali, cogliendo di sorpresa la popolazione locale.

Le forti piogge hanno distrutto completamente almeno 150 case e danneggiato altre 500, soprattutto nel Khyber Pakhtunkhwa e nella provincia sud-occidentale del Balochistan, hanno dichiarato le autorità.

In alcuni distretti l'elettricità è stata completamente interrotta per diversi giorni. Il governo provinciale di Khyber Pakhtunkhwa ha fornito aiuti alle aree colpite e ha annunciato assistenza finanziaria per i feriti le famiglie dei morti.





