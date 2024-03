Ricevimento di commiato per l'ambasciatrice indiana con Terzi

Nel corso del ricevimento di commiato in onore dell'ambasciatore dell'India in Italia Neena Malhotra, il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata - presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia "Italia-India" - ha offerto all'ospite un volume sull'Ambasciata d'Italia in India, editato in occasione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e India. Il volume, si legge in un comunicato, risulta pubblicato dall'Editore Carlo Colombo di Roma all'interno di una specifica collana dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico/artistico/culturale/storico - e non solo - delle "Rappresentanze Diplomatiche Italiane all'Estero". Tali autentici "Palazzi Viventi" rappresentano altresì un compendio di valori materiali ed immateriali per trasmettere un'immagine dell'Italia nel mondo e costituire un collegamento ideale ed identitario con le nostre comunità che lavorano e vivono all'estero. Il volume è impreziosito dalle immagini provenienti dall'archivio storico della Presidenza della Repubblica e dall'archivio fotografico dell'agenzia ANSA. Nelle pagine interne viene ripercorsa la storia della Residenza dell'Ambasciatore d'Italia in India, con esaustivi approfondimenti sia sulle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, sia sulle visite di Stato ed ufficiali dei rispettivi presidenti della Repubblica, dei capi di Governo e dei ministri degli Affari Esteri. Il libro si apre con una prefazione di Vincenzo de Luca, ambasciatore d'Italia a New Delhi e con un indirizzo di saluto di Neena Malhotra, ambasciatore dell'India in Italia; al suo interno sono raccolti anche una serie di interventi di particolare rilevanza, tra cui quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciato alla XVI Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia, nonché il contributo del prof. Francesco Perfetti, docente di Storia Contemporanea presso la Luiss Guido Carli di Roma intitolato "Alla scoperta dell'India e della sua civiltà: Tagore e Gandhi in Italia".



