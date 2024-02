In Vietnam cargo travolge un peschereccio, un morto e 2 dispersi

Un cargo è entrato in collisione con peschereccio, dividendolo a metà. E' successo, come riporta Vietnam Express, venerdì nei mari della provincia di Quang Ngai, nel Vietnam centrale.

Il peschereccio era a circa cinque miglia nautiche dalla costa, quando è stato colpito da una nave che trasportava merci da Ho Chi Minh City.

Dei nove membri dell'equipaggio, due sono scomparsi, mentre altri sette sono stati salvati da un peschereccio vicino e portati a riva, ma uno dei pescatori salvati è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Sono tuttora in corso le ricerche dei due dispersi.

Le indagini chiariranno le cause dell'incidente, ma sembra si possano escludere le condizioni meteorologiche, al momento favorevoli.



