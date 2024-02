Una studentessa vietnamita è scomparsa in Francia

Una studentessa vietnamita di 27 anni, Nguyen Bich Ngoc, in Europa per motivi di studio, è scomparsa dallo scorso 28 gennaio, quando ha parlato l'ultima volta al telefono con i genitori. Riporta la notizia Vietnam News.

La ragazza, conosciuta con il soprannome di "Emma" dagli amici stranieri, studia in un programma post-laurea presso la Skema Business School - Campus Grand Paris in Francia dal 2022, ed ha vissuto nei Paesi Bassi da settembre a dicembre 2023 per uno stage presso la filiale di Amsterdam di una banca di investimenti americana.

La zia della ragazza si è recata in Francia per collaborare con gli investigatori.



