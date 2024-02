La Cina e la diplomazia dei panda,intesa con lo zoo di San Diego

La Cina ha assicurato di aver firmato accordi per inviare i panda allo zoo di San Diego, tornando alla diplomazia degli orsi bicolore. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha affermato che "le istituzioni cinesi hanno già firmato accordi con lo zoo di San Diego negli Stati Uniti", incentrati "su un nuovo ciclo di cooperazione per la protezione dei panda giganti".

Oltre alla città californiana, ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano, ci sono simili intese con uno zoo di Madrid, mentre Pechino è in trattative anche con gli zoo di Washington e Vienna. Gli ultimi panda negli Usa, ad Atlanta, torneranno in Cina a fine 2024.



