Incendio nel Vietnam del Nord, in fumo 10 ettari di bosco

Un incendio ha distrutto più di 10 ettari di foresta sui monti del Parco nazionale Hoang Lien, a circa 2.000 metri di altitudine, nella provincia di Lao Cai, nel Vietnam settentrionale, come dichiarato martedì dalle autorità provinciali. Riporta la notizia Vietnam News.

Lunedì pomeriggio, circa 400 persone coordinate dalle guardie forestali del parco sono intervenute per estinguere il rogo.

La fitta vegetazione, il clima secco degli ultimi giorni e i forti venti hanno reso difficili le operazioni di spegnimento ed aumentato il livello di allarme per gli incendi boschivi in tutta la zona.



