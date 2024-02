Elezioni Pakistan, in testa il partito del premier con 16 seggi

Il partito Pakistan muslim league Nawaz (Pml-N) guidato dal tre volte ex primo ministro Nawaz Sharif è attualmente in testa, con 16 seggi, nelle elezioni parlamentari tenute ieri: è quanto emerge dai risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale (Ecp), che riguardano circa il 18% dei collegi elettorali dell'Assemblea nazionale.

Finora, infatti l'Ecp ha comunicato i risultati solo per 47 dei 265 collegi elettorali della Camera bassa. Il Pml-N è seguito da vicino dai candidati indipendenti sostenuti dall'ex primo ministro Imran Khan, con 12 seggi, e dal Partito popolare pachistano (Ppp) con 9 seggi.

I candidati del Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) di Imran Khan partecipano alle elezioni come indipendenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA