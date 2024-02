Pakistan, 8 agenti uccisi in 4 attacchi durante il voto

Otto agenti del personale di sicurezza sono stati uccisi e altri otto sono rimasti feriti in quattro attacchi distinti in diverse regioni del Pakistan dove si stanno tenendo le elezioni legislative e provinciali.

Cinque poliziotti sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco a un furgone della polizia con un ordigno esplosivo e colpi di arma da fuoco a Dera Ismail Khan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (KP). Nel distretto di Tank, un poliziotto è stato ucciso e un altro ferito in un primo attacco, nel secondo è rimasto ferito un poliziotto. Il quarto attacco a Kharan, nel Baluchistan, dove due agenti sono stati uccisi.



