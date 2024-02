Vietnam: una 'strada di fiori' per il capodanno lunare

E' pronta per l'apertura, a Ho Chi Minh City, la più grande 'strada dei fiori' del Tet, il capodanno lunare vietnamita, che festeggia l'entrata nell'anno del Dragone.

Una coppia di draghi con le code intrecciate per più di 100 metri, sono il clou dell'allestimento, realizzato, secondo i progettisti, seguendo lo stile delle statue dei draghi delle famiglie reali Ly, Tran e Nguyen del Vietnam, come si legge su Vietnam Express.

Nei circa 700 metri di viale sono esposte 99 specie diverse di fiori, principalmente nei colori rosso, arancione e giallo, insieme ad altri elementi decorativi realizzati in bambù e altri materiali sostenibili.



