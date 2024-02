Le Maldive rafforzeranno le loro forze armate

Le Maldive rafforzeranno il loro esercito per difendere il loro vasto dominio marittimo, ha annunciato oggi il nuovo presidente dopo aver chiesto alle truppe indiane di ritirarsi dall'arcipelago. Nel suo primo discorso al Parlamento, Mohamed Muizzu ha affermato che trasformerà la modesta Forza di Difesa Nazionale delle Maldive (Dnfm) in un esercito moderno in grado di sorvegliare le sue acque, attraverso le quali passano rotte marittime globali vitali.

Il leader filo-cinese ha ricordato che l'India inizierà a ritirare le sue truppe, che hanno tre aerei da ricognizione marittima sul posto, a partire dal 10 marzo e che il processo durerà due mesi. Nuova Delhi considera l'arcipelago come parte della sua sfera di influenza. Ma le Maldive sono cadute nell'orbita della Cina - il suo più grande creditore estero - con l'elezione a settembre di Muizzy, che ha chiesto la partenza delle forze indiane.

"Credo che il moderno potenziale militare per difendere il Paese via strada, mare e aria debba essere rafforzato alle Maldive", ha affermato Muizzy. "Abbiamo già iniziato a farlo", ha detto ancora, assicurando che presto l'Fndm potrà esercitare una sorveglianza 24 ore su 24 sulla zona economica esclusiva delle Maldive, che si estende su una superficie di 900.000 chilometri quadrati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA