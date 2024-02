Corea Nord, 'provate maxi-testate per missili da crociera'

La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto ieri un "test di potenza di testate super-grandi per missili da crociera": lo riporta sul suo sito l'agenzia di stampa nordcoreana kcna.

Pyongyang aggiunge di aver condotto anche test su un nuovo tipo di missile antiaereo.

I test sono stati effettuati nel Mar Giallo per il "rapido sviluppo delle tecnologie in vari aspetti, come la funzione, le prestazioni e il funzionamento dei sistemi d'arma di nuovo tipo" e fanno parte delle "normali attività", ha dichiarato l'Amministrazione missilistica del Nord.



