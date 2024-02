Corea del Nord, Seul: lanciati missili da crociera su Mar Giallo

La Corea del Nord ha lanciato stamattina diversi missili da crociera verso il Mar Giallo, ha annunciato oggi l'esercito sudcoreano.

"I militari hanno rilevato diversi missili non identificati intorno alle 11, lanciati" verso il mare al largo della costa occidentale, hanno detto in un comunicato i capi di stato maggiore congiunto della Corea del Sud.

L'esercito sta "monitorando da vicino eventuali segnali di ulteriore attività" da parte dell'esercito nordcoreano, specifica la dichiarazione di Seul aggiungendo che si sta "analizzando da vicino" il lancio.

I media statali nordcoreani avevano detto in precedenza che il leader Kim Jong-un ha ispezionato navi da guerra in un cantiere navale nel tentativo di rafforzare le sue forze mentre il Paese asiatico accelera i "preparativi di guerra".



