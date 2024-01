Il Giappone esce dagli anni '90, non userà floppy disk nella Pa

Il Giappone paese tecnologicamente avanzato per antonomasia inizia a dire, finalmente, addio ai floppy disk, un supporto molto diffuso negli anni Novanta e ancora usato nel Sol Levante dalla Pubblica Amministrazione. Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria - come riporta Japan Today - ha annunciato di aver rimosso, alla fine del 2023, 34 istanze che impongono l'uso dei floppy disk come metodo di presentazione dei dati al ministero, e un numero imprecisato di ordinanze che impongono anche l'uso dei Cd-Rom.

Le ordinanze riguardavano settori come gas, elettricità e approvvigionamento idrico, operazioni minerarie e produzione di aerei e armi.

La spinta a porre fine all'uso dei floppy disk nelle agenzie governative nasce da due problemi principali. Il primo è che i supporti fisici riducono la capacità di inviare e condividere dati online, ostacolando l'efficienza e complicando il processo di revisione o aggiornamento delle informazioni. In secondo luogo, che è estremamente difficile trovare floppy disk in vendita poiché sono sostanzialmente scomparsi dal mercato. Sony, uno dei principali produttori, ha smesso di produrli nel 2011.

Due anni fa, Taro Kono, a capo della divisione digitale giapponese, aveva fatto una ricognizione e scoperto che ci sono circa 1.900 istanze governative, in una varietà di ministeri, che richiedono ancora l'uso di supporti fisici per l'archiviazione dei dati.



