'Verso accordo Qatar-Usa per accesso Iran a beni bloccati'

"Il Qatar e gli Usa si sono impegnati a raggiungere un accordo che consenta a Teheran di accedere ai suoi fondi nelle banche del Qatar", ha dichiarato all'Irna il premier del Qatar Al Thani, che ha avuto una conversazione telefonica ieri con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian.

I beni iraniani, congelati nelle banche sudcoreane per le sanzioni Usa, ammontano a 6 miliardi di dollari e sono stati trasferiti in 2 banche in Qatar. In seguito agli attacchi di Hamas, Washington ha dichiarato che, in base a un accordo con Doha, Teheran non avrebbe avuto accesso ai fondi in tempi brevi.

