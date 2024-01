Wang, Taiwan resta parte della Cina anche dopo presidenziali

La questione di Taiwan riguarda gli affari interni della Cina e le sue recenti elezioni presidenziali del 13 gennaio "non possono cambiare il fatto fondamentale che Taiwan faccia parte della Cina". E' quanto ha detto Il massimo diplomatico di Pechino, Wang Yi, nei colloqui di ieri e di oggi avuti a Bangkok con il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan. "Il rischio più grande per la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan è l'indipendenza di Taiwan, e la sfida più grande per le relazioni Cina-Usa è anche l'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto Wang, nel resoconto della diplomazia di Pechino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA