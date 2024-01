Casa Bianca, in preparazione telefonata tra Biden e Xi

Telefonata in vista tra Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping: lo lascia intendere la nota della Casa Bianca sull'incontro a Bangkok tra il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il massimo diplomatico di Pechino Wang Yi, secondo cui "le due parti si sono impegnate a mantenere il canale strategico di comunicazione e a perseguire ulteriore diplomazia e consultazioni di alto livello in settori chiave tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese, anche attraverso una telefonata tra il presidente Biden e il presidente Xi".



