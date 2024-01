Miss Giappone è nata in Ucraina, critiche sui social

L'edizione 2024 di Miss Giappone ha suscitato polemiche, specialmente sui social, per la vittoria di Carolina Shiino, modella di 26 anni nata in Ucraina, ma cresciuta nel Paese del Sol Levante dall'età di cinque anni. Lo riferisce la Bbc.

"Essere riconosciuta come giapponese in questa competizione mi riempie di gratitudine", ha detto dopo l'incoronazione la ragazza che ha ottenuto la nazionalità nipponica di recente.

La vittoria di Shiino arriva quasi 10 anni dopo che quella di Ariana Miyamoto che, con madre giapponese e padre afroamericano, diventò la prima reginetta bi-razziale del Giappone nel 2015. La nuova Miss invece non ha nessuno dei due genitori giapponesi. E mentre alcuni hanno definito la sua vittoria un "segno dei tempi", altri hanno detto che non assomiglia affatto a una Miss Giappone.

"Parla e scrive in un bel giapponese educato. Lei è più giapponese di noi", l'ha però difesa Ai Wada, organizzatrice del concorso.



