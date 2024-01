Vietnam: presidente tedesco Steinmeier in visita ad Hanoi

Il presidente tedesco Steinmeier è atterrato ;;ad Hanoi per una visita di stato di due giorni in Vietnam, su invito del presidente vietnamita Vo Van Thuong.

È previsto un incontro con i massimi leader del Vietnam per discutere misure di promozione della cooperazione bilaterale.

Il presidente Steinmeier, secondo quanto riportato da Vietnam News, si sposterà poi al sud del paese, per la visita a progetti tedeschi nella città di Ho Chi Minh City e nelle aree circostanti.



