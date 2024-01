India: fitta nebbia al Nord, Kashmir senza neve

Uno strato di fitta nebbia che si stende in una vasta area del subcontinente indiano, dalla capitale Delhi al Punjab al Bengala Occidentale, ha reso quasi nulla la visibilità, con gravi ripercussione sul traffico aereo, stradale e ferroviario.

Secondo l'Imd, Indian Meteorological Department alle 8 di mattina la visibilità era pari a zero all'aeroporto di Amritsar, in Punjab, mentre a Delhi è calata improvvisamente da un chilometro e mezzo a quattrocento metri sempre nelle prime ore di questa mattina.

A detta degli esperti la ragione di questa persistente situazione, che affligge il nord dell'India dagli ultimi giorni di dicembre va ricondotta alla mancanza delle perturbazioni occidentali che normalmente caratterizzano questo periodo dell'anno, che prendono origine dal Mediterraneo.

Preoccupante e anomala anche la situazione in Jammu&Kashmir, dove, per la prima volta da quasi vent'anni, dall'inizio dell'inverno non ha mai nevicato né piovuto. Il deficit di pioggia in dicembre è stato del 79% e in gennaio del 100%. La mancanza di pioggia e di neve e le temperature più alte di 6-8 gradi rispetto alle medie stagionali, non influiscono solo sul turismo e sull'inesistente stagione sciistica, ma fanno prevedere gravi conseguenze sulle falde acquifere sotterranee e prossimi problemi per l'irrigazione di campi e frutteti.



