Il Pakistan risponde agli attacchi, almeno 7 morti in Iran

Almeno quattro bambini e tre donne sono rimasti uccisi in attacchi pakistani effettuati stamattina sulla città iraniana di Saravan, nella provincia sudorientale del Sistan e Baluchistan.

"Abbiamo condotto attacchi contro gruppi militanti anti-pakistani all'interno dell'Iran", ha confermato una fonte di intelligence di Islamabad aggiungendo in giornata il governo pakistano rilascerà una dichiarazione in merito.

Due giorni fa l'Iran effettuato attacchi in territorio pakistano contro quelli che ha definito "obiettivi terroristici".



